УЕФА отклонил апелляцию "Лацио" на частичное закрытие трибун за расизм

УЕФА оставил без удовлетворения апелляцию "Лацио" на частичное закрытие трибун в следующем матче в еврокубках. Такое решение принял апелляционный комитет организации.

Ранее "Лацио" был наказан частичной дисквалификацией стадион на одну игру за проявления расизма на матче 1/16 финала Лиги Европы против "Севильи" (0:2). Должен быть закрыт сектор вместимостью не менее 3000 зрителей. Кроме того он должен быть накрыт баннером с лозунгом о борьбе с расизмом.

Кроме того, оставлены в силе дисквалификация на три матча защитника римлян Адама Марушича и штраф в 20 тысяч евро. Также отклонена просьба "Порту" отменить штраф в 28,5 тысяч евро по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" (3:1).

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