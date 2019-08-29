«Слован» проиграл ПАОКу, но вышел в группу Лиги Европы
22:00
ПАОК одержал победу над «Слованом» (3:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Словацкий клуб по сумме двух встреч вышел в групповой турнир еврокубков (3:3 — общий счет, 2 гостевых гола у братиславцев, 0 — у ПАОКа).
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
ПАОК (Греция) — «Слован Бр» (Словакия) — 3:2 (0:1)
Голы: Медведев, 38 (0:1). Лимниос, 49 (1:1). Свидерски, 50 (2:1). Де Марко, 62 (2:2). Яннулис, 87 (3:2).
Судья: Экберг (Швеция).
29 августа. Салоники. Стадион «Тумба».
Первая встреча: 0:1
Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей