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Сегодня, 17:37

Моуринью не уверен, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не уверен, что нападающий Пауло Дибала сыграет в финале Лиги Европы.

«Я думаю, что он не сможет сыграть. Думаю, для Пауло это будет последняя игра в сезоне, хотя дальше у нас еще будет игра со «Специей». Если он сможет оказаться в запасе и отыграть 15-20 минут, я уже буду счастлив», — цитирует Моуринью One Football.

В этом сезоне серии А 29-летний аргентинец провел 24 матча, забив 11 голов и сделав 6 ассистов.

В финале Лиги Европы «Рома» сыграет против «Севильи». Встреча состоится 31 мая.

Пауло Дибала
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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