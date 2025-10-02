«Бетис» одержал победу над «Лудогорцем» в Лиге Европы
«Бетис» на выезде обыграл «Лудогорец» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.
Счет на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Джованни Ло Сельсо. На 53-й минуте преимущество «Бетиса» удвоилось благодаря автоголу Сона.
«Бетис» (4 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и занимает четвертое место в таблице общего этапа. «Лудогорец» (3) потерпел первое поражение и идет 19-м.
В параллельных матчах «Виктория Пльзень» разгромила «Мальме» (3:0), а «Янг Бойз» переиграл румынский «ФКСБ» (2:0).
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
