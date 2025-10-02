«Бетис» одержал победу над «Лудогорцем» в Лиге Европы

«Бетис» на выезде обыграл «Лудогорец» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:0.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Джованни Ло Сельсо. На 53-й минуте преимущество «Бетиса» удвоилось благодаря автоголу Сона.

«Бетис» (4 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и занимает четвертое место в таблице общего этапа. «Лудогорец» (3) потерпел первое поражение и идет 19-м.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 19:45. Huvepharma Arena (Разград)

В параллельных матчах «Виктория Пльзень» разгромила «Мальме» (3:0), а «Янг Бойз» переиграл румынский «ФКСБ» (2:0).

02 октября, 19:45. Doosan Arena (Пльзень)