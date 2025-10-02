«Лилль» обыграл «Рому» в Лиге Европы, римляне трижды не реализовали пенальти

«Лилль» в гостях переиграл «Рому» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил Хакон Харальдссон.

Римляне могли отыграться во втором тайме, но не сумели реализовать пенальти с трех попыток. Сначала дважды не забил Артем Довбик, но оба раза судья заставил перебивать одиннадцатиметровый. С последней попытки не забил Матиас Соуле.

«Лилль» (6 очков) одержал вторую победу подряд и занимает второе место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Рома» (3) впервые потеряла очки и идет 14-й.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.

02 октября, 19:45. Olimpico (Рим)

В параллельном матче «Панатинаикос» дома уступил «Гу Эхед Иглз» (1:2).