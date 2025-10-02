Футбол
Сегодня, 21:42

«Лилль» обыграл «Рому» в Лиге Европы, римляне трижды не реализовали пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эван Фергюсон и Шансель Мбемба.
Фото Global Look Press

«Лилль» в гостях переиграл «Рому» в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил Хакон Харальдссон.

Римляне могли отыграться во втором тайме, но не сумели реализовать пенальти с трех попыток. Сначала дважды не забил Артем Довбик, но оба раза судья заставил перебивать одиннадцатиметровый. С последней попытки не забил Матиас Соуле.

«Лилль» (6 очков) одержал вторую победу подряд и занимает второе место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Рома» (3) впервые потеряла очки и идет 14-й.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. Olimpico (Рим)
Рома
0:1
Лилль

В параллельном матче «Панатинаикос» дома уступил «Гу Эхед Иглз» (1:2).

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур.
02 октября, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
1:2
Гоу Эхед Иглз
Источник: Таблица общего этапа Лиги Европы
