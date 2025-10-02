Гасперини — о поражении «Ромы» от «Лилля»: «Никогда не видел, чтобы в одном матче трижды не реализовали пенальти»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча против «Лилля» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Римляне заработали пенальти во втором тайме, дважды перебивали одиннадцатиметровый и не реализовали все три попытки. Дважды не забил Артем Довбик, еще одну попытку не реализовал Матиас Соуле.

«Никогда не видел, чтобы в одном матче трижды не реализовали пенальти. Мы быстро пропустили и дали «Лиллю» возможность играть в свою игру. «Рома» играла с большим желанием и боролась за результат до финального свистка, упустив несколько моментов. Так бывает в еврокубках. Мы были недостаточно хороши, чтобы реализовать свои шансы.

Пенальти, несомненно, повлиял на результат. Команда выложилась полностью, а этот пенальти мог стать переломным моментом. Когда проигрываешь, естественно, что все выглядит в негативном свете, но мы извлекли несколько положительных уроков из этого матча», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italy.

«Лилль» (6 очков) одержал вторую победу подряд и занимает второе место в таблице общего этапа Лиги Европы. «Рома» (3) впервые потеряла очки и идет 14-й.