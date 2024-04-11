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«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Стали известны стартовые составы на первый 1/4 финала Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Аталантой».

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Эндо, ван Дейк, Конате, Тиагу, Диас, Собослаи, Нуньес, Макаллистер, Салах.

«Аталанта»: Муссо, Хин, Коопмейнерс, Пашалич, Эдерсон, де Роон, де Кетеларе, Джимшити, Руджери, Дзаппакоста, Скамакка.

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук начнет игру со скамейки запасных.

Игра состоится 11 апреля в Ливерпуле. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Бергамо.

Алексей Миранчук, Мохамед Салах, Рафаэл Леау. «Ливерпуль» — «Аталанта» и «Милан» — «Рома». Онлайн-трансляция матчей Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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