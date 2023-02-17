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Комбуаре: «Чтобы совершить подвиг, надо провести два великих матча против «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Комбуаре.
Фото Reuters

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал ничью с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«У меня большие поздравления игрокам, которые были героическими и уверенными. Мы знали, что будет непросто, но держались вместе. Во втором тайме мы были лучше. Знали, что должны забить, и нам это удалось. Чтобы совершить подвиг, безумное дело, надо провести два великих матча. И самым сложным будет четверг, потому что «Ювентус» расстроен, они придут к нам с большими амбициями.

Когда на 13-й минуте пропустили гол, сказал себе, что нам будет сложно. Мы были застенчивы в первом тайме, хотели защитить свои ворота и не смогли поддержать нападающих. Это здорово, что мы показали сегодня, но это противостояние из двух встреч», – цитирует L'Equipe Комбуаре.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало – в 20.45 по московскому времени.

 
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Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
Антуан Комбуаре
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