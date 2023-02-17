Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 02:38

Аллегри: «Поедем во Францию, чтобы сыграть финал с «Нантом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы знали об опасностях этой игры. Победа в еврокубках никогда не дается легко. Нам удалось быстро забить, имели шанс сделать 2:0, но это футбол. После того, как повели в счете, «Юве» стал медленнее двигаться с мячом. После этого удара и 1:1 мы снова стали более агрессивными, и у нас были моменты, чтобы вернуть преимущество, но этого не произошло. Мы поедем в Нант, чтобы сыграть финал, это будет другой матч, потому что обе команды должны будут побеждать», — цитирует L'Equipe Аллегри.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Альбан Лафон против Душана Влаховича. Невезучий «Ювентус», поражение Моуринью, матч жизни в Турции
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Комбуаре: «Чтобы совершить подвиг, надо провести два великих матча против «Ювентуса»
Рэшфорд, Окампос, Дисаси и Крыськив претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Невезучий «Ювентус», поражение Моуринью, матч жизни в Турции
Лафон посвятил ничью с «Ювентусом» одноклубнику, у которого умерла маленькая дочь
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
«Ювентус» упустил победу над «Нантом» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комбуаре: «Чтобы совершить подвиг, надо провести два великих матча против «Ювентуса»
Новости
RSS RSS
Все новости