Аллегри: «Поедем во Францию, чтобы сыграть финал с «Нантом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы знали об опасностях этой игры. Победа в еврокубках никогда не дается легко. Нам удалось быстро забить, имели шанс сделать 2:0, но это футбол. После того, как повели в счете, «Юве» стал медленнее двигаться с мячом. После этого удара и 1:1 мы снова стали более агрессивными, и у нас были моменты, чтобы вернуть преимущество, но этого не произошло. Мы поедем в Нант, чтобы сыграть финал, это будет другой матч, потому что обе команды должны будут побеждать», — цитирует L'Equipe Аллегри.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.