16:33 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Шансы в противостоянии с "Фенербахче" – 50 на 50"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. По словам специалиста, у его команды и "Фенербахче" равные шансы пробиться в 1/8 финала. Игры между россиянами и турками пройдут 16 и 23 февраля.

– До игры еще два месяца, и за это время в обеих командах произойдут изменения, – говорит Шалимов. – "Фенербахче" – топ-клуб Турции, сейчас идет четвертым в чемпионате страны, достаточно сильный по именам состав. Понятно, что такое Турция – большой ажиотаж, шумные болельщики. Многое будет зависеть от того, как мы проведем зимние сборы. Шансы оцениваю как 50 на 50.

– Какой игры ожидаете от команды Дика Адвоката?

– Будем смотреть матчи, делать выводы. Пока впечатление довольно общее – помню, как играл, скажем, "Зенит" под руководством Адвоката.

– Ваше мнение о возможном переходе Смолова в "Боруссию"?

– Знаю об этом только из интернета. С такими вопросами лучше обращаться в клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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masson

Фенербахче конечно...

16:48

masson

Не пройдете Андерлехт, вывод будет один - Шалимов на выход!!!

16:46

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