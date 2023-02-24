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Сегодня, 17:11

Черчесов: «До жеребьевки думал, что нам может выпасть «Ювентус». Но в итоге достался «Байер»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

— Где вы смотрели жеребьевку?

— Всей командой на нашей базе. Я специально перенес начало утренней тренировки на полчаса пораньше, чтобы успеть посмотреть трансляцию вместе.

— «Байер» — соперник бундеслиги, которая вам хорошо известна. Плюс он только что прошел «Монако», который вы тоже прекрасно изучили. Видели вчерашний матч немцев с клубом с Лазурного Берега?

— Для начала скажу, что до жеребьевки думал, что нам может выпасть «Ювентус». Но в итоге достался «Байер». В прошлом сезоне, еще до появления в Будапеште нашего тренерского штаба, «Ференцварош» играл в одной группе Лиги Европы против «Байера», так что многие ребята лично знакомы с ним. Вчерашнюю встречу действительно смотрел, что нам поможет. Однако этого слишком мало для изучения такого серьезного оппонента. Перед нами «Байер» проведет два матча в чемпионате Германии — против «Фрайбурга», которому, кстати, как раз выпало сыграть против «Ювентуса», и против «Герты».

Сейчас будем обсуждать, поедет ли кто-то из моих помощников в Германию. Что касается знания бундеслиги, то я, конечно, за ней всегда слежу, а значит, представляю себе в общих чертах и нынешний «Байер», но это все поверхностно, а необходимы детали. Так что станем изучать досконально. Поможет и то, что говорю по-немецки — это позволяет смотреть футбольные передачи из Германии и читать прессу. Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже выступал в Германии, говорит по-немецки и знаком с ее реалиями — так что никаких мелочей, в том числе и в логистике, не упустим.

9 марта чемпион Венгрии сыграет против «Байера» в Леверкузене, а ответный матч в Будапеште пройдет 16-го.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»

Станислав Черчесов
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Ференцварош
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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