Гасперини: Мы победили «Мидтьюлланн», но «Рома» провели не самый лучший матч»

Главный тренер «Ромы» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Мидтьюлланном» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги европы.

«Эта победа значительно укрепила наше положение в турнирной таблице, и мы ее заслужили, обыграли очень сильную команду. При этом «Рома» провели не самый лучший матч. Мы могли сыграть лучше в плане техники. Мы допустили слишком много ошибок, и я ожидал большего от нас в атаке, но у нас напряженный график, поэтому такое может случаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

«Рома» набрала 9 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице общего этапа. «Мидтьюлланн» располагается на 2-й строчке — 12 очков.