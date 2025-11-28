«Црвена Звезда» — «Олимпиакос»: видеообзор матча Лиги Европы

«Црвена Звезда» победила ФКСБ в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0. Игра прошла в Сербии на стадионе «Райко Митич».

Сербская команда с середины первого тайма играла вдесятером, так как Франклин Тебо Ученна получил красную карточку. Единственный гол в матче забил Бруно Дуарте на 50-й минуте.

Экс-полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян вышел в стартовом составе «Црвены Звезды» и провел весь матч.

«Црвена Звезда» набрала 7 очков и занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. ФКСБ идет на 31-й строчке — 3 очка.