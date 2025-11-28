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28 ноября 2025, 05:23

«Црвена Звезда» — «Олимпиакос»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент

«Црвена Звезда» победила ФКСБ в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:0. Игра прошла в Сербии на стадионе «Райко Митич».

Сербская команда с середины первого тайма играла вдесятером, так как Франклин Тебо Ученна получил красную карточку. Единственный гол в матче забил Бруно Дуарте на 50-й минуте.

Экс-полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян вышел в стартовом составе «Црвены Звезды» и провел весь матч.

«Црвена Звезда» набрала 7 очков и занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. ФКСБ идет на 31-й строчке — 3 очка.

Габриэль Вейга забил первый гол в&nbsp;матче.«Порту» забил на 19-й секунде, «Бетис» получил гол с центра поля, а «Лион» — новый лидер
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ФК Стяуа (ФКСБ)
ФК Црвена Звезда
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