Даниэле Паделли: «Интер» в каждом матче должен быть сосредоточен на 110 процентов»

Вратарь «Интера» Даниэле Паделли подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» (2:1). Первая встреча завершилась со счетом 2:0.

— Мы — «Интер», поэтому каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны быть на 110 процентов сосредоточены, — цитирует Паделли Sky Sport Italia. — Это не зависит от обстоятельств, атмосферы или соперников.