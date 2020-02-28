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Даниэле Паделли: «Интер» в каждом матче должен быть сосредоточен на 110 процентов»

11:50
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Вратарь «Интера» Даниэле Паделли подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Лудогорца» (2:1). Первая встреча завершилась со счетом 2:0.

— Мы — «Интер», поэтому каждый раз, когда мы выходим на поле, мы должны быть на 110 процентов сосредоточены, — цитирует Паделли Sky Sport Italia. — Это не зависит от обстоятельств, атмосферы или соперников.

Цель была достигнута, мы победили и вышли в следующий раунд, поэтому теперь мы идем вперед.

 

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