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8 мая, 22:00

«Астон Вилла» — «Фрайбург»: дата и время начала финала Лиги Европы

«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы 20 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 20 мая. Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе «Тюрпаш». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Команда из Бирмингема с главным тренером Унаем Эмери финишировала в таблице общего этапа на втором месте с 21 очком. Английский клуб в 1/8 финала Лиги Европы прошел «Лилль» (3:0), в четвертьфинале — «Болонью» (7:1), а в 1/2 финала — «Ноттингем Форест» (4:1).

Команда из Фрайбурга-им-Брайсгау под руководством Юлиана Шустера в таблице общего этапа заняла седьмое место с 173 очками. Немецкий клуб в 1/8 финала ЛЕ прошел «Генк» (5:2), в четвертьфинале — «Сельту» (6:1), а в 1/2 финала — «Брагу» (4:3).

Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Фрайбург» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В 2025 году Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм». В финале прошлого сезона лондонцы победили другой клуб из АПЛ «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

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Лига Европы УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Фрайбург
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