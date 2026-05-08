«Астон Вилла» — «Фрайбург»: дата и время начала финала Лиги Европы

«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 20 мая. Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе «Тюрпаш». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Команда из Бирмингема с главным тренером Унаем Эмери финишировала в таблице общего этапа на втором месте с 21 очком. Английский клуб в 1/8 финала Лиги Европы прошел «Лилль» (3:0), в четвертьфинале — «Болонью» (7:1), а в 1/2 финала — «Ноттингем Форест» (4:1).

Команда из Фрайбурга-им-Брайсгау под руководством Юлиана Шустера в таблице общего этапа заняла седьмое место с 173 очками. Немецкий клуб в 1/8 финала ЛЕ прошел «Генк» (5:2), в четвертьфинале — «Сельту» (6:1), а в 1/2 финала — «Брагу» (4:3).

Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Фрайбург» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В 2025 году Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм». В финале прошлого сезона лондонцы победили другой клуб из АПЛ «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.