«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: видеообзор матча Лиги Европы

«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 4:0. Игра проходила в Бирмингеме.

Полузащитник Джон Макгинн оформил дубль, а также по одному голу забили Эмилиано Буэндия и Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.