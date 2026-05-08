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8 мая, 12:30

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Эмилиано Буэндия забивает гол.
Фото Reuters

«Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 4:0. Игра проходила в Бирмингеме.

Полузащитник Джон Макгинн оформил дубль, а также по одному голу забили Эмилиано Буэндия и Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» по сумме двух матчей одержала победу и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фрайбургом». Матч состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Вилла Парк (Бирмингем)
Астон Вилла
4:0
Ноттингем Форест
Унаи Эмери.Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах
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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Ноттингем Форест
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