"Арсенал" на выезде уступил "Ренну"

"Ренн" обыграл "Арсенал" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Канониры" открыли счет уже на четвертой минуте после удара Алекса Ивоби. На 41-й минуте вторую желтую карточку у гостей получил Сократис Папастатопулос и был вынужден покинуть поле.

После этого Бенжамен Буриго сравнял счет. А на 65-й минуте собственные ворота поразил Начо Монреаль. В концовке французский клуб провел еще один мяч - отличился сенегалец Исмаила Сарр. Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" 14 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Ренн" (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 3:1 (1:1)

Голы: Ивоби, 4 (0:1). Буриго, 42 (1:1). Монреаль, 65 - в свои ворота (2:1). Сарр, 88 (3:1).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Бенсебаини, Бен Арфа, Гренье (Желен, 90+1), Андре, Юну, Буриго (Леа Силики, 73), Сарр.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Косьельни, Езил (Рэмси, 70), Мхитарян, Джака, Торрейра, Обамеянг (Колашинац, 79), Ивоби (Гендузи, 53).

Предупреждения: Папастатопулос, 34. Буриго, 38. Джака, 61. Зеффан, 87.

Удаление: Папастатопулос, 41.

Судья: Кружляк (Словакия).

7 марта. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)"

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