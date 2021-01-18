Гвардьола. Футбольный гений, собиратель трофеев, идеальный семьянин

Сегодня Пеп Гвардьола отмечает 50-летие.

Тренер для больших клубов

Самый простой способ рассказать о величии Хосепа Гвардьолы — вспомнить количество завоеванных трофеев и тренерский путь, который триумфально начался еще в «Барселоне Б». Тогда очаровавшая всех «тики-така» помогла сине-гранатовым в первый же год работы Пепа добиться повышения в классе. Хотя скептики уверяют, что иного просто не могло быть, потому что перед этим команда рухнула в четвертый испанский дивизион и считалась там очевидным фаворитом.

А потом в распоряжении Гвардьолы было все самое лучшее. Месси, Хави и Иньеста в «Барсе». Неограниченные по немецким меркам возможности «Баварии». Готовые выполнить любой каприз шейхи в «Манчестер Сити». Пеп не творил чудеса, как Жозе Моуринью, приведший к победе в Лиге чемпионов скромный «Порту». Не собирал по крупицам, как Юрген Клопп, ставший великим «Ливерпуль».

Fun-Fact:

Pep Guardiola as coach averages 2.5 trophies per season.

Greatest of all time. pic.twitter.com/kk80rrdv9G — Complaxes (@Complaxes) May 18, 2019

Он и сам говорил, что никогда не чувствовал себя лучшим в мире: «Даже выиграв с «Барселоной» шесть титулов подряд. Я побеждаю, потому что у меня есть экстраординарные игроки и большие клубы. Есть много замечательных тренеров, у которых нет таких игроков и таких клубов. Дайте мне любой другой клуб, кроме «Манчестер Сити», и я не буду выигрывать».

Тем не менее Гвардьола изменил футбол так же, как в свое время это сделал самый важный наставник в его жизни Йохан Кройф. Обозначил для коллег новые ориентиры в тактике и универсализме своих подопечных. Это он сделал из Лама опорного полузащитника, придумал для Месси роль «ложной девятки», а также превратил в техничные команды «Баварию» и «Сити». Зинченко на левом фланге обороны — тоже ноу-хау Пепа.

Знания — сила

Отличительная черта Гвардьолы — одержимость в решении стоящих перед ним задач и стремление докопаться до сути. Оставив «Барселону», во время творческого отпуска он отправился с семьей в США, где, погрузившись в новую среду, за несколько месяцев выучил английский язык. А когда пришло время начинать работу с «Баварией», первую пресс-конференцию в Мюнхене провел уже на немецком языке.

В Штаты его пригласил давний друг — профессор экономики Колумбийского университета Хавьер Сала-и-Мартин, занимавший пост казначея «Барсы» во времена президентства Жоана Лапорты. Именно он познакомил Гвардьолу с Гарри Каспаровым, и во время совместного ужина Пеп зацепился за неожиданный ответ великого шахматиста на вопрос о том, можно ли обыграть Магнуса Карлсена. Каталонец хотел понять, почему Каспаров категорично заявил: «Это невозможно». Данная история подробно описана в книге «Пеп. Конфиденциально».

Общение со специалистами из других видов спорта — фишка Гвардьолы. В Англии он беседовал с тренером регбийной сборной Эдди Джонсом. Когда играл в Италии — начал общаться с аргентинским волейбольным специалистом Хулио Велаской, договорившись о встрече с ним благодаря Габриэлю Батистуте. Возможно, самый близкий для Пепа человек — Мануэль Эстиарте, которого называли Марадоной водного поло.

Друг, который всегда рядом

Эстиарте, с которым Гвардьола-футболист по-настоящему познакомился после золотого матча «Барселоны» в последнем туре чемпионата Испании-1990/91, заслуживает отдельного внимания. Их дружба окрепла во время Олимпиады в Барселоне, а перейдя на тренерскую работу, Пеп позвал Эстиарте в «Барсу». Там он отвечал за внешние связи клуба и контакты с руководством, зато в «Баварии» и в «Манчестер Сити» превратился в одного из главных помощников.

Когда в свет вышла автобиография Эстиарте, Гвардьола написал в предисловии к ней: «Когда на меня показывали пальцем и говорили, что я плохой человек, ты был со мной. Такое не забывается. Ты верил в меня и тем самым приносил удачу — это главный титул в моей карьере».

Guardiola «When I'm going through a difficult period, maybe even struggling with self-doubt, Manel Estiarte is there for me» #Pep pic.twitter.com/ioTyiK4ic0 — The Pep (@GuardiolaTweets) April 30, 2019

Эти слова — об истории с допингом, в приеме которого Гвардьолу обвинили во время выступлений в итальянской «Брешии». Речь шла о сильном стероиде — нандролоне. Пеп не просто отрицал обвинения, но и обещал доказать свою невиновность. Во время сражения с антидопинговыми службами он подал несколько апелляций и, проиграв все, удивлялся: как при уверенности в его вине дисквалификация составила не два года, а всего четыре месяца? Тогда в Италии шла война с допингом, и обычный суд приговорил футболиста к штрафу в 9 тысяч евро и семи месяцам заключения, отбывать которые, впрочем, не пришлось.

Шел 2001 год, а шесть лет спустя, когда Гвардьола уже тренировал «Барсу», именно Эстиарте увидел новость об открытии ВАДА, которое выяснило, сколько нандролона вырабатывает человеческий организм. Данные исследования позволили подать новую апелляцию, и уже в 2009-м Гвардьолу оправдали как Итальянская федерация футбола, так и гражданский суд. Эта история — одновременно о готовности идти к своей цели и о настоящей дружбе. Для Пепа это важно, и своих он не бросает даже в случае с переходом Луиша Фигу в «Реал».

Домашний тыл

Как известно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Тыл Гвардьолы — Кристина Серра. Они познакомились, когда 18-летний Пеп зашел в бутик, где в роли модели должен был принять участие в фотосессии бренда испанского дизайнера. Кристина тогда работала на кассе, а сейчас сама вместе с сестрой управляет двумя модными семейными магазинами.

Так что умение Гвардьолы стильно одеваться — заслуга его супруги. Пеп однажды вошел в десятку самых стильных мужчин мира наряду с такими знаменитостями, как Том Харди и Брэдли Купер. Фото тренера в Instagram его жены еще и продвигают некоторые товары из семейного бутика. При этом Кристина не дает интервью и предпочитает находиться в тени, а также всячески оберегает Пепа, который признается, что, будучи измотанным, только дома чувствует себя в безопасности.

Даже их свадьба после 20 лет совместной жизни прошла в закрытом режиме. На мероприятии собрался десяток человек, включая троих детей и родителей супругов. Гвардьола, одержимый работой и способный позвонить коллегам по тренерскому штабу посреди ночи, однажды рассказал, что Кристина может иногда покритиковать его тактику. Например, во времена работы в «Баварии» супруга убеждала помешанного на ротации Пепа, что не стоит менять выигравший прошлый матч состав.

Это, впрочем, лишь забавный штрих к портрету великого тренера, который готов лететь 11 часов в Аргентину ради общения с Марсело Бьельсой. Пеп уверяет, что для победы есть тысяча путей, но успех возможен только в том случае, если ты веришь в способ его достижения. Так тренер ответил на вопрос о ставке на контроль мяча.

О деталях его фирменного стиля можно говорить бесконечно, но это точно не тема для юбилейного материала. Главное — Гвардьола верен выбранному пути и продолжает развиваться в поисках чего-то нового. И пусть порой он заигрывается со своими схемами-трансформерами, с таким тренером футбол гораздо интереснее, чем без него. В «Сити» в это верят, и 220 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы — отличный подарок ко дню рождения.