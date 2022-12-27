«Ньюкасл» готов купить Жоржинью у «Челси»

«Ньюкасл» хочет купить Жоржиньо у «Челси» в январское трансферное окно, сообщает Daily Mail. Клуб сделал его приоритетной целью на начало 2023 года.

По данным источника, «Ньюкасл» занимается поиском подходящего футболиста на позицию полузащитника. Соглашение Жоржинью истекает летом 2023 года. В интересах «Челси» продать игрока сейчас, чтобы по окончании сезона он не ушел бесплатно.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 13 матчей в АПЛ и забил 2 гола.