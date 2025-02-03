Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинез выбыл до конца сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинез выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщает TyC Sports.

Футболист получил травму во втором тайме матча 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2) и покинул поле на носилках.

27-летний аргентинец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.