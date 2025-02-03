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Асенсио перешел из «ПСЖ» в «Астон Виллу» на правах аренды

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио на правах аренды перешел в «Астон Виллу», сообщает пресс-служба английского клуба.

Отмечается, что футболист будет выступать за команду до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне на счету 29-летнего испанца 16 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

«Астон Вилла» после 24 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками.

Марко Асенсио
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 24 12 5 7 48-35 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12
 Кр. Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13
 МЮ 24 8 5 11 28-34 29
14
 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
16
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
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1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 2
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МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 2
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

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Фабиан Шер

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 20 1 5
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