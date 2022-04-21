Виейра объяснил, почему «Кристал Пэлас» проиграл «Ньюкаслу»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в 30-м туре чемпионата Англии. Единственный гол забил Мигель Алмирон в начале первого тайма.

«Это заслуга «Ньюкасла». Я думаю, что они очень хорошо защищались и создавали нам трудности. Игра в понедельник (дома с «Лидсом») поможет нам немного взбодриться. Полуфинальное поражение (от «Челси» в Кубке Англии) все еще было свежо в нашей памяти, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и найти игру. Мы должны вернуться к основам и усердно работать, чтобы получить то, что хотим», — цитирует BBC Виейра.

«Ньюкасл» набрал 40 очков и идет на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, а «Кристал Пэлас» занимает 14-ю позицию с 37 очками.