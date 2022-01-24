«Уофторд» уволил Раньери с поста главного тренера. Он проработал в клубе 112 дней

Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера «Уотфорда», сообщает сайт клуба АПЛ.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity. — Watford Football Club (@WatfordFC) January 24, 2022

70-летний итальянец проработал у руля «Уотфорда» всего 112 дней — его назначили на пост главного тренера 4 октября 2021 года.

За время работы с командой Раньери проиграл 10 матчей из сыгранных 13 в АПЛ, одержав лишь две победы. Из-за таких результатов «шершни» откатились на предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, что в 2016 года Клаудио Раньери сенсационно привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии. В том же году был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.