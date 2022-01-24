«Уотфорд» принял решение уволить Раньери

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает инсайдер Николо Скира.

Поражение «Уотфорда» в матче 23-го тура английской премьер-лиги против «Норвича» (0:3) предопределило отставку 70-летнего тренера.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью.