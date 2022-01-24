«Уотфорд» принял решение уволить Раньери
«Уотфорд» принял решение уволить главного тренера Раньери
Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает инсайдер Николо Скира.
Поражение «Уотфорда» в матче 23-го тура английской премьер-лиги против «Норвича» (0:3) предопределило отставку 70-летнего тренера.
Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.01
|23:00
|
Брайтон – Челси
|1 : 1
|8.02
|22:45
|
Вест Хэм – Уотфорд
|- : -
|8.02
|22:45
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|8.02
|23:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|9.02
|22:45
|
Норвич – Кр. Пэлас
|- : -
|9.02
|22:45
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|9.02
|22:45
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|9.02
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|- : -
|10.02
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|10.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
Новости