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Сегодня, 20:00

«Уотфорд» принял решение уволить Раньери

«Уотфорд» принял решение уволить главного тренера Раньери
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает инсайдер Николо Скира.

Поражение «Уотфорда» в матче 23-го тура английской премьер-лиги против «Норвича» (0:3) предопределило отставку 70-летнего тренера.

Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью.

ФК Уотфорд
Клаудио Раньери
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 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
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 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
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 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
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Вулверхэмптон – Арсенал
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10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
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