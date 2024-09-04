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Угарте: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» заслуживают, чтобы клуб выигрывал трофеи»

Алина Савинова
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте поделился мнением о болельщиках «красных дьяволов».

«Я действительно взволнован. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Как только появились первые новости о моем переходе, фанаты «Юнайтед» начали присылать мне сообщения. Я видел их повсюду! Это стало большой новостью и в Уругвае, и я считаю, что эти болельщики, настоящие, преданные болельщики «Юнайтед"против , заслуживают, чтобы клуб выигрывал трофеи, и именно этого мы надеемся добиться», — приводит пресс-служба «МЮ» слова Угарте.

31 августа 23-летний уругваец подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2029 года с опцией продления еще на год.

На данный момент команда занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 3 очка за три тура.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
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Букайо Сака

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