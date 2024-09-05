Футболист «Болтона» получил травму после того, как сильно чихнул

Нападающий английского «Болтона» Виктор Адебойеджо выбыл из строя после того, как очень сильно чихнул, об этом сообщает ВВС.

Это усугубило травму спины, ранее полученную нигерийцем. Кроме того, врачи подозревают у футболиста трещину в одном из ребер.

«Виктор смачно чихнул. Он мощный парень, и чих у него тоже мощный. После этого он почувстовал боль в груди, и мы отправили его на углубленное медобследование», — цитируют главного тренера команды Иэна Иветта британские СМИ.

26-летний Адебойеджо выступает за «Болтон» с зимы 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 850 тысяч евро.