«Тоттенхэм» продлил контракт с 21-летним голкипером
19:53
«Тоттенхэм» подписал новый контракт с голкипером Элфи Уайтменом. Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Уайтмен является воспитанником академии лондонского клуба. В нынешнем сезоне он провел за «шпор» два матча в Кубке английской лиги и пропустил 4 мяча.
?? We are delighted to announce that goalkeeper Alfie Whiteman has signed a new contract with the Club, which will run until 2022.#THFC ?? #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 18, 2019
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