«Тоттенхэм» продлил контракт с 21-летним голкипером

«Тоттенхэм» подписал новый контракт с голкипером Элфи Уайтменом. Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Уайтмен является воспитанником академии лондонского клуба. В нынешнем сезоне он провел за «шпор» два матча в Кубке английской лиги и пропустил 4 мяча.