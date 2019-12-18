Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» продлил контракт с 21-летним голкипером

19:53
Теги:

«Тоттенхэм» подписал новый контракт с голкипером Элфи Уайтменом. Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Уайтмен является воспитанником академии лондонского клуба. В нынешнем сезоне он провел за «шпор» два матча в Кубке английской лиги и пропустил 4 мяча.

Англия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир