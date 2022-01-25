«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер Траоре 20 миллионов евро

«Тоттенхэм» определился со стоимостью полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «волки» готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро, однако «шпоры» могут предложить лишь 20 миллионов евро. Скорее всего, «Вулверхэмптон» согласится на эту стоимость, и «Тоттенхэм» сможет арендовать игрока.

«Шпоры» согласовали с 25-летним испанцем контракт до 2026 года.