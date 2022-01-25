«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер Траоре 20 миллионов евро
«Тоттенхэм» предложил «Вулверхэмптону» 20 миллионов евро за Траоре
«Тоттенхэм» определился со стоимостью полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «волки» готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро, однако «шпоры» могут предложить лишь 20 миллионов евро. Скорее всего, «Вулверхэмптон» согласится на эту стоимость, и «Тоттенхэм» сможет арендовать игрока.
«Шпоры» согласовали с 25-летним испанцем контракт до 2026 года.
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|
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|9
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|
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|Брентфорд
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|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
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|13-45
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|
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|21
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|Уотфорд
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|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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Мохамед Салах
Ливерпуль
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|
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Диогу Жота
Ливерпуль
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|
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Джейми Варди
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|П
|
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Поль Погба
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|
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Трент Александр-Арнолд
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|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
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Поль Погба
Манчестер Юнайтед
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|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
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