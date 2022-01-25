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Сегодня, 08:09

«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер Траоре 20 миллионов евро

«Тоттенхэм» предложил «Вулверхэмптону» 20 миллионов евро за Траоре
Виктория Кравченко

«Тоттенхэм» определился со стоимостью полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «волки» готовы отпустить игрока за 25 миллионов евро, однако «шпоры» могут предложить лишь 20 миллионов евро. Скорее всего, «Вулверхэмптон» согласится на эту стоимость, и «Тоттенхэм» сможет арендовать игрока.

«Шпоры» согласовали с 25-летним испанцем контракт до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает Траоре в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Манчестер Юнайтед

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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