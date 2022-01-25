Кристиан Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом»

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.

Done Deal and confirmed! Christian #Eriksen to #Brentford as a free agent. Expected on tomorrow the signing of the contract until the end of the season + option. #transfers https://t.co/deeogZKibq — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 25, 2022