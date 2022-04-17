Томас Тухель высказался о Ромелу Лукаку, сравнив его с Тимо Вернером

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что сейчас надо делать форварду Ромелу Лукаку.

«Лукаку нужно сделать то, что сделал Тимо Вернер. Надо ждать и набраться терпения, усердно работать и ставить команду на первое место. Он должен помогать команде, он может это сделать за считанные секунды», — цитирует Тухеля Goal.com.

В текущем сезоне Лукаку провел 36 матчей, в которых забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 млн евро. Сообщалось, что летом футболист покинет «Челси».