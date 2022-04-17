«Ливерпуль» может подписать защитника «Абердина» Рэмси

«Ливерпуль» интересуется защитником «Абердина» Келвином Рэмси, сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы видят в 18-летнем шотландце подходящую кандидатуру на роль сменщика Трента Александр-Арнолда. В случае, если «Ливерпуль» подпишет Рэмси, команду может покинуть Неко Уильямс, который в данный момент выступает за «Фулхэм» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Рэмси забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 31 матче за «Абердин». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.