АПЛ оштрафовала «Манчестер Сити» за задержки матчей

АПЛ наложила штраф на «Манчестер Сити» за неоднократное нарушение регламента турнира в отношении обязательства по своевременному началу и возобновлению матчей, сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что в прошедшем сезоне горожане не выполнили данные правила девять раз. Сумма штрафа составила 2,09 миллиона фунтов стерлингов.

В заявлении подчеркивается важность правил, касающихся первого удара и возобновления игры, поскольку они помогают обеспечить организацию соревнований на высоком профессиональном уровне, а также гарантируют, что трансляции матчей будут проходить по расписанию.