Тен Хаг высказался о будущем защитника Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем защитника Харри Магуайра.

«Никто не был бы доволен такой ситуацией. Он всегда тренируется на высоком уровне, с полной отдачей. Он хорошо справляется со своим положением и является важной фигурой в команде как капитан», — приводит слова тен Хага The Times.

30-летний защитник играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 31 матч и не отличился результативными действиями.