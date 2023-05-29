Тен Хаг рассказал о будущем Гринвуда, который был обвинен в изнасиловании

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда.

Гринвуд не выходит на поле с января 2022 года, после того, как его девушка обвинила футболиста в изнасиловании. В феврале этого года с форварда сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» не вернул его в состав, поскольку проводит внутреннее расследование ситуации.

«Он уже показал в прошлом, что способен забивать голы. Но не я буду решать, вернется ли он на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага The Times.

Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.