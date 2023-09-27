Тен Хаг не хочет говорить о конфликте с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался говорить с журналистами о конфликте с нападающим Джейдоном Санчо.

«Я не комментирую недоступных игроков — повторюсь, я не комментирую», — приводит BBC слова тен Хага.

Также его спросили о том, что он думает об удалении Санчо своего аккаунта в сойиальной сети как о шаге к решению проблемы: «Я не знаю, это его дело. Я не комментирую недоступных игроков».

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось , что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) готова оказать свою помощь в разрешении разногласий между игроком и тренером.