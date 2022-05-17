Сол Кэмпбелл может стать новым тренером «Куинз Парк Рейнджерс»

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл может возглавить «Куинз Парк Рейнджерс», сообщает talkSPORT.

По данным источника, 47-летний специалист в ближайшее время пройдет собеседование с руководством клуба.

Предыдущим местом работы Кэмпбелла был «Саутенд», который он тренировал с октября 2019 года по июнь 2020 года.

В сезоне-2021/22 «Куинз Парк Рейнджерс» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. На счету команды 66 очков в 46 матчах.