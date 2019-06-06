СМИ: трансферный запрет "Челси" может быть увеличен до трех окон

"Челси" может прекратить попытки снять или отстрочить трансферный запрет, установленный ФИФА за нарушение правил переходов молодых футболистов.
Лондонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение дисциплинарного коммитета ФИФА.
По информации The Telegraph, клуб могут признать виновным в попытке отстрочить наказание и назначить штраф в виде запрета на трансферы в течение трех ближайших окон вместо двух.
"Челси", вероятно, начнет отбывать наказание с этого лета, вне зависимости от того, каким будет результат апелляции в CAS.
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