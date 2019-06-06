СМИ: трансферный запрет "Челси" может быть увеличен до трех окон

"Челси" может прекратить попытки снять или отстрочить трансферный запрет, установленный ФИФА​ за нарушение правил переходов молодых футболистов.

Лондонский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение дисциплинарного коммитета ФИФА.

По информации The Telegraph, клуб могут признать виновным в попытке отстрочить наказание и назначить штраф в виде запрета на трансферы в течение трех ближайших окон вместо двух.

​"Челси", вероятно, начнет отбывать наказание с этого лета, вне зависимости от того, каким будет результат апелляции в CAS.

ФИФА отказала "Челси". Клуб на год остался без трансферов