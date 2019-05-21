СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет отдать капитанскую повязку полузащитнику Полю Погба, сообщает ESPN. 46-летний норвежский специалист старается удержать 26-летнего француза в команде. Ранее капитаном "красных дьяволов" был защитник Антонио Валенсия, который покинул команду.

По информации СМИ, Сульшер хочет положить конец всем спекуляциям и дать больше обязанностей Погба на поле.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

СМИ: Погба должен подать запрос о трансфере для перехода в "Реал"