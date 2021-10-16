Мане забил сотый гол в АПЛ и стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось сделать это без пенальти
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил сотый гол в английской премьер-лиге.
29-летний сенегалец открыл счет в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда» на 9-й минуте встречи. Теперь на его счету 79 голов за мерсисайдцев в высшем дивизионе чемпионата Англии, еще 21 мяч он забил в качестве футболиста «Саутгемптона» в период с 2014 по 2016 год.
Как сообщает Opta, Мане стал третьим футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить все 100 голов в турнире с игры. До него забить 100 или более мячей без пенальти удавалось Лесу Фердинанду (149) и Эмилю Хески (110).
100 — Sadio Man? has now scored 100 goals in the Premier League, and in the meantime become only the third player to reach 100+ Premier League goals without any of them being penalties, after Les Ferdinand (149) and Emile Heskey (110). Earned. pic.twitter.com/NDtbqStQdZ— OptaJoe (@OptaJoe) October 16, 2021
Гол в ворота «Уотфорда» стал для Мане шестым в сезоне-2021/22 во всех турнирах и пятым в нынешнем розыгрыше АПЛ.
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