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Мане забил сотый гол в АПЛ и стал третьим игроком в истории лиги, кому удалось сделать это без пенальти

Форвард «Ливерпуля» Мане забил сотый гол в английской премьер-лиге
14:47
Садио Мане. Фото Instagram
Садио Мане. Фото Instagram
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил сотый гол в английской премьер-лиге.

29-летний сенегалец открыл счет в матче 8-го тура АПЛ против «Уотфорда» на 9-й минуте встречи. Теперь на его счету 79 голов за мерсисайдцев в высшем дивизионе чемпионата Англии, еще 21 мяч он забил в качестве футболиста «Саутгемптона» в период с 2014 по 2016 год.

Как сообщает Opta, Мане стал третьим футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить все 100 голов в турнире с игры. До него забить 100 или более мячей без пенальти удавалось Лесу Фердинанду (149) и Эмилю Хески (110).

Гол в ворота «Уотфорда» стал для Мане шестым в сезоне-2021/22 во всех турнирах и пятым в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора

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