Защитник «Арсенала» Уайт заявил, что не любит смотреть футбол

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, что не любит смотреть футбольные матчи.

«Футбол — очень интенсивный вид спорта, каждый день ты отдаешь все 100 процентов сил. Все, что я хочу после тренировок или матчей — уехать домой и не думать о футболе, чтобы проснуться утром свежим и готовым вновь выкладываться на поле. Иногда я смотрю записи своей игры, это по аналитическим причинам. Возможно, могу посмотреть матч сборной Англии, но обычно я всегда чем-то занят и не могу просто сесть и смотреть трансляцию. Даже в молодости не смотрел футбол. Мне просто всегда нравилось играть в эту игру, а не смотреть. Не особо знаю футболистов прошлого поколения, в курсе, что Патрик Вийера был хорош, но детально ничего сказать не могу», — приводит Sky Sports слова Уайта.

Уайт перешел в «Арсенал» из «Брайтона» летом 2021 года. В сезоне-2021/22 24-летний англичанин провел 5 матчей в составе «канониров» и не отличился результативными действиями.