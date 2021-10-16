Защитник «Арсенала» Уайт заявил, что не любит смотреть футбол
Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, что не любит смотреть футбольные матчи.
«Футбол — очень интенсивный вид спорта, каждый день ты отдаешь все 100 процентов сил. Все, что я хочу после тренировок или матчей — уехать домой и не думать о футболе, чтобы проснуться утром свежим и готовым вновь выкладываться на поле. Иногда я смотрю записи своей игры, это по аналитическим причинам. Возможно, могу посмотреть матч сборной Англии, но обычно я всегда чем-то занят и не могу просто сесть и смотреть трансляцию. Даже в молодости не смотрел футбол. Мне просто всегда нравилось играть в эту игру, а не смотреть. Не особо знаю футболистов прошлого поколения, в курсе, что Патрик Вийера был хорош, но детально ничего сказать не могу», — приводит Sky Sports слова Уайта.
Уайт перешел в «Арсенал» из «Брайтона» летом 2021 года. В сезоне-2021/22 24-летний англичанин провел 5 матчей в составе «канониров» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11670/12434057/arsenal-defender-ben-white-prefers-to-be-called-benjamin-and-does-not-really-watch-football
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