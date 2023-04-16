Руководство «Челси» провело первую встречу с Нагельсманном

Боссы «Челси» впервые встретились с Юлианом Нагельсманном, сообщает The Times.

По версии источника, из-за последних неудач Фрэнка Лэмпарда в роли исполняющего обязанности главного тренера лондонцев, руководство «синих» решило активизировать поиски нового тренера, не дожидаясь окончания сезона. Лондонский клуб сокращает шорт-лист возможных тренеров, в котором Юлиан Нагельсманн идет на одной из ведущих позиций. Встречу с ним проводили спортивные директора «Челси» Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт.

«Челси» проиграл все три своих матча с тех пор, как Лэмпард вернулся в качестве замены Грэма Поттера.

«Синие» с 39 набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Манчестер Юнайтед», занимающего четвертое место, составляет 17 очков.