«Манчестер Юнайтед» под руководством Тен Хага за 30 туров набрал в АПЛ больше очков, чем за весь прошлый сезон
«Манчестер Юнайтед» после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в 31-м туре АПЛ набрал больше очков в АПЛ, чем за весь прошлый сезон.
После 30 матчей команда Эрика тен Хага с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы с 58 очками финишировали на шестой строчке.
Голландский специалист возглавил «МЮ» летом прошлого года, сменив на посту главного тренера Ральфа Рангника.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74-31
|74
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48-24
|56
|
5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57-45
|53
|
6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44-40
|50
|
7
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47-42
|43
|
10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42-41
|42
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31-40
|36
|
13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26-42
|34
|
14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31-59
|33
|
15
|Вест Хэм
|30
|8
|7
|15
|29-41
|31
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24-46
|27
|
18
|Нот. Форест
|31
|6
|9
|16
|24-56
|27
|
19
|Лестер
|31
|7
|4
|20
|41-55
|25
|
20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24-53
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|3 : 0
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|1 : 2
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|1 : 3
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|2 : 3
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|2 : 0
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|3 : 1
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|2 : 2
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|29
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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