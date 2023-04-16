«Манчестер Юнайтед» под руководством Тен Хага за 30 туров набрал в АПЛ больше очков, чем за весь прошлый сезон

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в 31-м туре АПЛ набрал больше очков в АПЛ, чем за весь прошлый сезон.

После 30 матчей команда Эрика тен Хага с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом сезоне манкунианцы с 58 очками финишировали на шестой строчке.

Голландский специалист возглавил «МЮ» летом прошлого года, сменив на посту главного тренера Ральфа Рангника.