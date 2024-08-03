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Романо: «Аль-Иттихад» не будет покупать вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона

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Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон не перейдет в саудовский клуб «Аль-Иттихад», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, «Аль-Иттихад» нашел замену Эдерсону из чемпионата Испании. В саудовский клуб перейдет вратарь «Мальорки» Предраг Райкович за 11 миллионов евро.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Его контракт с горожанами рассчитан до конца июня 2026 года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Манчестер Сити
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
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17.08 14:30
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