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Главный тренер «МЮ» тен Хаг поделился мнением о конфликте с Санчо

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о взаимоотношениях с форвардом команды Джейдоном Санчо. Ранее у них был конфликт, из-за чего футболист был отстранен от основной команды.

«Мы оставили это позади, высказав друг другу все. Мне нужны хорошие футболисты, чтобы построить отличную команду, и он определенно очень хороший футболист», — цитирует тен Хага Goal.

В прошлом сезоне нападающий на правах аренды играл за дортмундскую «Боруссию», после того как тен Хаг был недоволен подходом Санчо к тренировкам «красных дьяволов». Он провел 14 матчей в бундеслиге, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также 7 игр в Лиге чемпионов, где на его счету 1 гол.

Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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