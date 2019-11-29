Ришарлисон продлит контракт с «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон собирается заключить новое соглашение с «ирисками», сообщает Sky Sports, ссылаясь слова спортивного директора «Эвертона» Марселя Брандса. О предварительной договоренности с игроком он сообщил в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 22-летним Ришарлисоном.

Новый контракт бразильца с «Эвертоном» будет рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 16 матчей за «ирисок», забил пять голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 50 миллионов евро.

? | Marcel Brands says everybody at Everton is united and working together to turn the Club's results around and stressed the Club's commitment to its long-term plan for the future, revealing a new deal has been agreed to extend the contract of Brazil international Richarlison. — Everton (@Everton) November 29, 2019

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