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Ришарлисон продлит контракт с «Эвертоном»

17:26
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон собирается заключить новое соглашение с «ирисками», сообщает Sky Sports, ссылаясь слова спортивного директора «Эвертона» Марселя Брандса. О предварительной договоренности с игроком он сообщил в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 22-летним Ришарлисоном.

Новый контракт бразильца с «Эвертоном» будет рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 16 матчей за «ирисок», забил пять голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 50 миллионов евро.

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