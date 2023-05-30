Рэшфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком команды по версии болельщиков.

25-летний англичанин получил приз имени Мэтта Басби. Его выбрали в опросе болельщиков клуба на официальном сайте «МЮ» и в клубном приложении. При этом Рэшфорд стал первым воспитанником, получившим награду, с 1998 года, когда она досталась Райану Гиггзу.

В сезоне-2022/23 Рэшфорд провел 55 матчей, в которых он забил 30 голов и сделал 6 результативных передач.