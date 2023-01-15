Мудрик: «Я счастлив, что подписал контракт с «Челси»

Полузащитник Михаил Мудрик прокомментировал переход из «Шахтера» в «Челси».

«Я счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это большой клуб из сильной лиги, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его тренерского штаба», — цитирует игрока сайт лондонцев.

Соглашение 22-летнего игрока с лондонским клубом рассчитано на восемь с половиной лет.

Как сообщается на официальном сайте «Шахтера», сумма трансфера составит 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.