«Арсенал» интересуется полузащитником «Брайтона» Троссардом

Полузащитник «Брайтона» и сборной Бельгии Леандро Троссард попал в сферу интересов «Арсенала», сообщает журналист Николо Скира.

28-летний футболист был отстранен от работы с основным составом «чаек». После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.

Контракт полузащитника с «Брайтоном» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на его счету 16 матчей в АПЛ, в которых он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.