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Окслейд-Чемберлен может уйти в «Вулверхэмптон»

09:36
Алекс Окслейд-Чемберлен. Фото AFP
Алекс Окслейд-Чемберлен. Фото AFP
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает Mirror.

По информации источника, 27-летний англичанин хочет получать больше игровой практики и считает, что переход в команду форварда Диогу Жоты из «Вулверхэмптона» может помешать ему чаще появляться на поле.

В сезоне-2019/20 Окслейд-Чемберлен провел за «Ливерпуль» 43 матча, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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