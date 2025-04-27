«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» победил «Ноттингем Форест» в полуфинальном матче Кубка Англии — 2:0.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». У «горожан» забили Рико Льюис и Йошко Гвардиол.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча также пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и состоится 17 мая.